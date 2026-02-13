Squinzano rapina a portavalori sventata | commando armato e sei milioni a rischio indagini su collegamenti criminali

A Squinzano, questa mattina, un tentativo di rapina a un portavalori è stato sventato grazie all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno arrestato due uomini armati, Giuseppe Iannelli e Giuseppe Russo. L’assalto, pianificato con modalità paramilitari e con un arsenale impressionante, avrebbe potuto mettere a rischio circa sei milioni di euro, ma è stato fermato prima che potesse concretizzarsi. Le indagini si concentrano ora sui collegamenti criminali e sui motivi dietro l’operazione fallita.

Squinzano, assalto paramilitare alla statale: giù il velo su un commando e sei milioni a rischio. Un'operazione definita "paramilitare" per la sua pianificazione e l'arsenale impiegato ha visto due uomini, Giuseppe Iannelli e Giuseppe Russo, finire in manette dopo un tentato colpo a due portavalori nei pressi di Squinzano, in provincia di Lecce. L'obiettivo del commando era un bottino di quasi sei milioni di euro, ma l'intervento tempestivo dei carabinieri ha sventato la rapina, culminata in un inseguimento ad alta velocità e l'arresto dei due sospetti. L'indagine, che ipotizza un coinvolgimento della criminalità organizzata foggiana con possibili ramificazioni nella Sacra Corona Unita, solleva interrogativi sulla sicurezza dei trasporti valori e sulla crescente pericolosità delle nuove generazioni di criminali. I due sono stati bloccati nelle campagne di Squinzano durante le battute di ricerca successive alla rapina. Al momento dell'arresto, uno di loro ha tentato una difesa disperata dicendo ai militari: «Non c'entro nulla, mi trovo qui per caso»