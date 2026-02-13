Squalificato per un casco | cosa è successo a Vladyslav Heraskevyc?

Vladyslav Heraskevyc è stato squalificato ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 perché indossava un casco non conforme alle norme. Durante la gara, gli è stato revocato il risultato quando gli è stato trovato il casco non in regola con le regolamentazioni di sicurezza. La decisione ha provocato scontento tra gli spettatori e i suoi allenatori.

Vladyslav Heraskevy?, skeletonista ucraino, è stato squalificato dai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Il motivo? Il suo casco, raffigurante 24 atleti ucraini uccisi durante la guerra. Facciamo chiarezza sul suo caso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Squalificato per un casco: cosa è successo a Vladyslav Heraskevyc? Olimpiadi, squalificato Heraskevyc l’atleta ucraino col casco dedicato agli atleti ucraini uccisi in guerra L’atleta ucraino Vladyslav Heraskevych è stato squalificato a sorpresa durante le Olimpiadi. Olimpiadi 2026, squalificato Vladyslav Heraskevych per il casco con i volti delle vittime ucraine Vladyslav Heraskevych è stato escluso dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Casco con volti atleti ucraini uccisi, squalificato atleta. Zelensky: Cio asseconda aggressore; Heraskevych squalificato da Milano-Cortina: l'atleta ucraino voleva indossare un casco per ricordare i connazionali uccisi dalla Russia. Una vergogna per le future generazioni; Heraskevych: Il mio casco ricorderà i morti ucraini. La squalifica? Non ho paura; Casco con ucraini uccisi, Heraskevych squalificato. Milano-Cortina 2026, il caso Heraskevych, squalificato per un casco con i volti dei cadutiVladyslav Heraskevych non potrà partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina. La decisione del Comitato Olimpico Internazionale è arrivata dopo giorni di tensione: ... ilmattino.it Skeleton, Heraskevych squalificato per casco vietato alle Olimpiadi invernaliL’atleta ucraino stamattina non ha potuto prendere il via alla gara di skeleton per decisione del Cio a causa del suo casco, giudicato non conforme al regolamento: sul casco di Heraskevych sono ... sport.sky.it A Milano Cortina scoppia il “caso” Ucraina, per la denuncia di Vladyslav Heraskevych, portabandiera e campione di skeleton cui il CIO ha vietato il casco che commemorava la scomparsa di atleti connazionali, caduti in guerra: “Alcuni erano miei amici”. L’Ucra - facebook.com facebook

