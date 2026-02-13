Squalifica immediata Amici 25 bufera clamorosa sull’allievo dopo il brutto gesto

Giovanni Rossi, uno degli allievi di Amici 25, è stato squalificato immediatamente dopo aver rivolto insulti pesanti a un compagno durante una prova di canto, provocando una reazione furiosa tra gli altri studenti e scatenando un dibattito acceso sui social.

Il clima nella scuola più seguita della televisione italiana si fa improvvisamente incandescente. Nell’ultimo daytime di Amici, l’atmosfera tra gli allievi si è fatta tesa come non accadeva da tempo, trasformando un momento di confronto in un caso destinato a travalicare i confini del programma e a infiammare i social. Tutto nasce durante un incontro organizzato dalla produzione sulla gradinata della casetta. Ai ragazzi viene chiesto di esprimere una valutazione chiara: indicare chi, secondo loro, merita la candidatura per l’accesso al Serale e chi potrebbe conquistare la maglia d’oro nella puntata domenicale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Riccardo di Amici 25: gesto omofobo verso un compagno di scuola – VIDEO; Riccardo Stimolo espulso da Amici? Gesto shock e polemica; Amici 25, pioggia di critiche per Riccardo Stimolo: Gesto volgare VIDEO; Amici 25, un gesto di Riccardo Stimolo nei confronti di Alessio Di Ponzio scatena l’indignazione del web: ecco cosa ha fatto.

Riccardo di Amici 25: gesto omofobo verso un compagno di scuola – VIDEODurante un daytime di Amici 25, Riccardo finisce al centro delle critiche social per un gesto omofobo rivolto a un compagno di scuola dopo una discussione sulle nomination per il Serale. gay.it

Amici 25, un gesto di Riccardo Stimolo nei confronti di Alessio Di Ponzio scatena l’indignazione del web: ecco cosa ha fattoRiccardo Stimolo, cantante di Amici 25 è finito ancora una volta al centro di una polemica: giusto qualche mese fa abbiamo raccontato dei ... isaechia.it

Rientro amaro per Justin Bold: squalifica immediata sulla pista di Mons Leggi: https://www.grandeippicaitaliana.it/news/rientro-amaro-per-justin-bold-squalifica-immediata-sulla-pista-di-mons/ #grandeippicaitaliana #corse #Horseriding #trotto #ippica #horse - facebook.com facebook

Alle #Olimpiadilnvernali2026 l’atleta di skeleton dell’ #Ucraina Vladyslav Heraskevych è stato squalificato per aver indossato un “casco del ricordo” in onore degli atleti uccisi durante l’invasione russa. Chi fa sport ha il diritto di esercitare la libertà d’espression x.com