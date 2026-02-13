Squalifica immediata Amici 25 bufera clamorosa sull’allievo dopo il brutto gesto

Da caffeinamagazine.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Rossi, uno degli allievi di Amici 25, è stato squalificato immediatamente dopo aver rivolto insulti pesanti a un compagno durante una prova di canto, provocando una reazione furiosa tra gli altri studenti e scatenando un dibattito acceso sui social.

Il clima nella scuola più seguita della televisione italiana si fa improvvisamente incandescente. Nell’ultimo daytime di Amici, l’atmosfera tra gli allievi si è fatta tesa come non accadeva da tempo, trasformando un momento di confronto in un caso destinato a travalicare i confini del programma e a infiammare i social. Tutto nasce durante un incontro organizzato dalla produzione sulla gradinata della casetta. Ai ragazzi viene chiesto di esprimere una valutazione chiara: indicare chi, secondo loro, merita la candidatura per l’accesso al Serale e chi potrebbe conquistare la maglia d’oro nella puntata domenicale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

