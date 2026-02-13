Il segretario del Psi, Riccardo Micheli, ha chiesto di chiudere lo sportello antirazzista aperto a Milano, accusando il Pd di averlo avviato solo

"Viste le pochissime segnalazioni ed accessi sinora registrati allo sportello anti-razzista, pare naturale ed opportuno sospendere l’attività". Nel dibattito sullo sportello anti-razzista a Reggio si inserisce a sorpresa anche il Psi. Il partito socialista infatti ha appoggiato il sindaco Massari alle elezioni amministrative, facendo parte della maggioranza (seppur non sia rappresentata in consiglio comunale). "Si destinino piuttosto le relative risorse ad altri interventi di tipo sociale – dice Roberto Pierfederici (foto) del Psi reggiano – Evidentemente Reggio è una città aperta e decolonializzata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sportello antirazzista, Psi contro il Pd: "Va chiuso, si usino soldi per altro"

L’ennesima polemica tiene banco in città sullo sportello antirazzista aperto in Comune.

#Reggio-Emilia- Sportello || Lo Sportello antirazzista di Reggio Emilia continuerà a essere attivo anche dopo la fine del progetto europeo Cities, prevista per giugno 2026.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Sportello antirazzista, Psi contro il Pd: Va chiuso, si usino soldi per altro; Sportello antirazzista, scontro nel centrosinistra; Sportello antirazzista, 29 episodi segnalati in dieci mesi.

Sportello antirazzista, Psi contro il Pd: Va chiuso, si usino soldi per altroSi destinino piuttosto le relative risorse ad altri interventi di tipo sociale – dice Roberto Pierfederici (foto) del Psi reggiano – Evidentemente Reggio è una città aperta e decolonializzata. ilrestodelcarlino.it

Lo Sportello antirazzista non chiuderà al termine del progetto Cities. VIDEOREGGIO EMILIA – L’esperienza dello Sportello antirazzista non si avvia a conclusione. Non è prevista dunque la chiusura del servizio avviato lo scorso giugno dal Comune di Reggio quale osservatorio e ... reggionline.com

IL COMUNE DI REGGIO: LO SPORTELLO ANTIRAZZISTA RESTERA’ APERTO https://www.teletricolore.it/2026/02/11/il-comune-di-reggio-lo-sportello-antirazzista-restera-aperto/ - facebook.com facebook