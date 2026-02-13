Sport invernali oltre la pista Dal fat biking all' ice cross downhill allo snow yoga | tutte le novità e dove praticarle

A Cortina d’Ampezzo, durante il weekend, sono stati visti appassionati di sport invernali cimentarsi con il nuovo fat biking, pedalando su percorsi ghiacciati e innevati, mentre alcuni si sono sfidati in una gara di ice cross downhill lungo le piste più ripide del comprensorio. La novità più sorprendente, però, è stata l’introduzione dello snow yoga, praticato in riva alle piste con il sottofondo delle montagne ancora imbiancate, un modo diverso di vivere la neve in vista di Milano Cortina 2026.

Le novità tra gli sport invernali Accanto alle specialità classiche, si fanno strada pratiche che mescolano gioco, resistenza e contatto con la natura. C’è lo snow volley, che porta la pallavolo sulla neve; il fat biking, che grazie a pneumatici extra-large permette di pedalare su sentieri innevati, e lo skijoring, lo sci trainato da cani o cavalli, sempre più apprezzato da chi cerca velocità e relazione con l’ambiente. Dagli Stati Uniti arrivano sport spettacolari come l’ice cross downhill, discese su pattini tra curve e ostacoli, disciplina divenuta popolare grazie a competizioni come Red Bull Crashed Ice, e lo snow trail running, una versione estrema sulla neve della corsa su sentiero. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

