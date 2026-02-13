Spille Olimpiadi invernali 2026 perché spopolano | dove trovarle

Le spille delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 stanno spopolando tra i cittadini, soprattutto perché sono facili da acquistare e rappresentano un ricordo tangibile dell’evento. A spingere la loro diffusione è stata l’ampia presenza di stand dedicati, che le vendono a prezzi accessibili in vari punti della città, tra cui i principali hub turistici e i negozi ufficiali. Tra i dettagli che attirano l’attenzione, le spille raffigurano simboli specifici delle discipline olimpiche e sono realizzate con materiali particolarmente lucidi, che le rendono più attraenti e durature.

Cosa resterà a noi cittadini queste Olimpiadi italiane? Ai più fortunati, qualche spilla. Tra i gadget più richiesti dei giochi di Milano Cortina 2026 ci sono le spille, internazionalmente chiamate pins. Si tratta di uno dei souvenir storici dei giochi olimpici che, a Milano e dintorni, hanno causato una vera ossessione. Gente disposta a stare in fila per ore pur di accaparrarsi quella dedicata al proprio quartiere, c'è chi le rivende online e chi ne colleziona a decine. Entrare in possesso di una spilla delle Olimpiadi invernali non è facile, ma conosciamo i luoghi in cui cercarle. Dove trovare le pins dedicate a Milano Cortina 2026.