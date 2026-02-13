Spielberg in soccorso alla famiglia di James Van Der Beek con una generosa donazione
Steven Spielberg e sua moglie, Kate Capshaw, hanno deciso di aiutare la famiglia di James Van Der Beek con una donazione di 25 mila dollari, dopo la morte dell’attore a causa di un cancro. La coppia ha contribuito a un fondo su GoFundMe creato dagli amici di Van Der Beek, che stavano raccogliendo soldi per coprire le spese mediche e altre necessità legate alla malattia. Spielberg, noto per la sua generosità, ha scelto di intervenire personalmente per sostenere la famiglia in un momento difficile.
Dopo la morte dell'attore, gli amici hanno lanciato un GoFundMe per sostenere le spese mediche per il cancro, e tra i donatori c'è anche il grande regista hollywoodiano Steven Spielberg e la moglie, Kate Capshaw, hanno donato insieme 25.000 dollari alla campagna GoFundMe per James Van Der Beek, scomparso nella giornata di giovedì. Il loro contributo rappresenta finora la seconda somma più alta donata alla raccolta fondi, con un donatore anonimo che ha versato 30.000 dollari due ore dopo. Tra gli altri donatori figurano il regista di Wicked Jon M. Chu e gli ex partecipanti di Ballando con le stelle Ricki Lake e Derek Hough. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Approfondimenti su james van
Steven Spielberg, il regista preferito di Dawson, ha donato 25mila dollari alla famiglia di James Van Der Beek
Spielberg ricorda Van Der Beek: donazione di 25mila dollari per la famiglia e i sei figli dell’attore scomparso.
Paula Cole, voce della sigla di Dawson’s Creek, ricorda James Van Der Beek. La moglie Kimberly rilancia una cover di “I Don’t Want To Wait”. La canzone che ha definito un’intera generazione torna a commuovere - facebook.com facebook
James Van Der Beek e l’eredità di Dawson’s Creek tra sogni e illusioni #skyinsider x.com