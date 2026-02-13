Spielberg in soccorso alla famiglia di James Van Der Beek con una generosa donazione

Steven Spielberg e sua moglie, Kate Capshaw, hanno deciso di aiutare la famiglia di James Van Der Beek con una donazione di 25 mila dollari, dopo la morte dell’attore a causa di un cancro. La coppia ha contribuito a un fondo su GoFundMe creato dagli amici di Van Der Beek, che stavano raccogliendo soldi per coprire le spese mediche e altre necessità legate alla malattia. Spielberg, noto per la sua generosità, ha scelto di intervenire personalmente per sostenere la famiglia in un momento difficile.