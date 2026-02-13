Spezia-Frosinone le probabili formazioni

Il Frosinone affronta lo Spezia all’“Alberto Picco” perché vuole mantenere il ritmo vincente e salire in classifica. I ciociari sono determinati a ripetere la buona prestazione dell’ultima partita, sperando di ottenere altri tre punti in trasferta.

Il Frosinone si prepara alla trasferta all’“Alberto Picco” di La Spezia con l’obiettivo di confermare il momento positivo e consolidare la propria posizione in classifica. La squadra di Alvini arriva alla sfida ligure dopo aver ottenuto un’importante vittoria ad Avellino, che ha permesso ai giallazzurri di tornare al secondo posto, a un solo punto dalla capolista Venezia. Alvini sta valutando alcuni correttivi per affrontare al meglio la sfida: in porta conferma per Palmisani, mentre la difesa a quattro dovrebbe vedere il rientro di A. Oyono dopo la squalifica, con Bracaglia sull’altra corsia e la coppia Cittadini-Calvani al centro.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su spezia frosinone

Frosinone e Spezia si preparano a sfidarsi in una gara carica di aspettative e emozioni.

Frosinone e Spezia si affrontano nella diciassettesima giornata di Serie B 20252026, un match cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre.

Ultime notizie su spezia frosinone

Serie B 2025-2026: Avellino-Frosinone, le probabili formazioniLe probabili formazioni di Avellino-Frosinone nella 24ª giornata di Serie B 2025-2026. Calcio d'inizio alle ore 20 al 'Partenio-Lombardi' ... sportal.it

DIRETTA/ Frosinone Spezia (risultato finale 2-1): inutile il gol di Beruatto (Serie B, 20 dicembre 2025)Cosa ci dicono i numeri della diretta di Frosinone Spezia? Cerchiamo di capire i trend attraverso le statistiche per dare ai nostri lettori una chiave moderna e scientifica su ciò che ci attenderà da ... ilsussidiario.net

GLI OPPOSTI SI SFIDANO AL PICCO Domenica pomeriggio Spezia - Frosinone, ovvero il secondo peggior bottino interno del campionato contro la regiona delle trasferte. Spezia Calcio - facebook.com facebook

Dionisi arbitro di Spezia-Frosinone. Al Var c’è Giua x.com