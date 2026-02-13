Corrado Abbati porta sul palco del teatro Sociale di Stradella ‘La vedova allegra’ domani sera alle 21, mentre in città si moltiplicano le iniziative di Carnevale e i mercatini natalizi, che attirano visitatori da tutta la provincia.

Teatro, sagre e carri in questa settimana. Domani alle 21 al teatro Sociale di Stradella (Pavia) andrà in scena ’La vedova allegra’ (nella foto) della compagnia di Corrado Abbati. Domenica al teatro Domus Pacis di Pavia si dovrà trovare il colpevole del delitto di un importante avvocato ne ’Il killer è donna’, la nuova trama per la serie del ’Delitto in teatro’, il gioco di ruolo interattivo che prevede il coinvolgimento del pubblico. Martedì alle 20.45 al teatro Cagnoni di Vigevano Arturo Cirillo dirige e interpreta un nuovo adattamento della storia immortale di Don Giovanni. Al teatro Villoresi di Monza domani alle 21 Maurizio Colombi porterà ’Caveman, l’uomo delle caverne’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Spettacoli a teatro, Carnevale e mercatini. Quante iniziative

La stagione natalizia a Bologna è ricca di appuntamenti nei teatri, tra classici e spettacoli innovativi.

Dal 31 gennaio al 17 febbraio, Venezia si accende con il suo Carnevale culturale.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: I colori del Carnevale 2026: festa e spettacoli in centro da sabato 14 febbraio; Weekend a Roma: 21 eventi da non perdere sabato 14 e domenica 15 febbraio; Carnevale è… Mirano 2026: colori, musica e tradizione per tutta la comunità; Arsenale water show, lo spettacolo del teatro sull'acqua al Carnevale di Venezia | VIDEO.

Dal teatro alle maschere, Cerveteri festeggia CarnevaleCERVETERI - Il carnevale, a Cerveteri, si festeggia anche a teatro. Appuntamento martedì 17 febbraio alle 17 in sala Ruspoli con La Storia delle Storie. A portarla in scena Le Odissere Teatro di O ... civonline.it

Carnevale al Teatro dei Piccoli: baci, maschere e musica per le famiglieIl 14 febbraio KISS, teatro d’attore e oggetti, e il 15 febbraio Tutti in maschera, concerto di Carnevale al Teatro dei Piccoli. 2anews.it

Tutti a Teatro. Quattro spettacoli organizzati dall'Associazione Teatro Prova al Teatro Centrale di San Bonifacio. Con il Patrocinio del Comune di San Bonifacio. Domenica 22 febbraio alle 17.00 "Finché vita non ci separi" - CompagniaTeatroprova. Spettacol - facebook.com facebook