Speed skating oggi in tv Olimpiadi 2026 | orario 10000 metri maschili streaming coppie di partenza

Venerdì 13 febbraio, Davide Ghiotto tornerà protagonista nei 10.000 metri di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, gara che si svolgerà alle ore 13.30 e sarà trasmessa in diretta streaming su RaiPlay. Ghiotto partirà in coppia con il norvegese Havard Holmefjord Lorentzen, in una sfida che promette grande spettacolo.

Venerdì 13 febbraio, Davide Ghiotto tornerà protagonista nei 10.000 metri, gara inserita nel programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sul ghiaccio del Milano Speed Skating Stadium, il pattinatore vicentino sarà chiamato a difendere e possibilmente migliorare il prestigioso podio conquistato quattro anni fa ai Giochi di Pechino. Una sfida che si annuncia intensa, combattuta e aperta a ogni possibile scenario. LA DIRETTA LIVE DEI 10000 METRI DI SPEED SKATING DALLE 16.00 Ghiotto si presenta ancora una volta tra i grandi favoriti per le medaglie, forte delle sue qualità da straordinario passista: ritmo costante, resistenza fuori dal comune e capacità di mantenere velocità elevate per lunghi tratti di gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi alle 10, alle Olimpiadi di Milano Cortina, si corre la finale dei 1000 metri maschili nello speed skating.

