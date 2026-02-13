Sparatoria in università Usa | due morti

Una sparatoria si è verificata questa mattina all’università statale di South Carolina, dove due studenti sono rimasti uccisi e un altro è rimasto ferito. La polizia ha detto che l’incidente è avvenuto nel campus poco dopo le 8.00, probabilmente a causa di una lite tra studenti. Testimoni raccontano di aver sentito diversi colpi e di aver visto un ragazzo scappare subito dopo. La scuola ha immediatamente chiuso il campus e avviato le procedure di emergenza.

Ancora spari e vittime in un ateneo Usa: una nota dell'università statale in South Carolina riferisce di due morti e un ferito nel campus. Gli spari in uno degli appartamenti degli studenti. Il campus totalmente isolato per diverse ore. Nel comunicato della South Carolina State non ci sono i nomi delle vittime né dettagli sulle condizioni del ferito e si ignora se gli autori siano fuggiti Storicamente frequentato da afroamericani, l'ateneo ha oltre 3mila iscritti.

Una sparatoria nel campus dell’Università del South Carolina, alla South Carolina State University, ha lasciato due persone morte e una ferita grave.

