Spalletti verso l' addio alla Juve? Allarme in casa bianconera

Luciano Spalletti sta pensando di lasciare la Juventus, secondo fonti vicine alla società, a causa delle difficoltà nel trovare un accordo sul rinnovo del contratto. La decisione arriva dopo settimane di trattative che sembrano essersi arenate, e il tecnico toscano avrebbe già iniziato a valutare altre opzioni. In casa bianconera, l’attenzione si concentra ora sulla possibilità di sostituirlo, mentre la dirigenza cerca di capire se ci sono margini per convincerlo a restare.

Spalletti sta guidando la Juventus con una gestione concreta e misurata, ma il rinnovo resta un tema ancora aperto. Il club arriva al big match di San Siro contro l’Inter con la voglia di riscattarsi, dopo due uscite che hanno lasciato l’amaro in bocca ai tifosi per il risultato, pur confermando una crescita di gioco che si è vista nel corso delle ultime settimane. L’eliminazione dalla Coppa Italia e il pareggio in campionato hanno alimentato la determinazione a reagire, e il derby d’Italia appare come l’occasione giusta per riaffermare una propria consistenza complessiva. L’obiettivo immediato non è solo superare l’Inter, ma consolidare il quarto posto, attualmente in condivisione con la Roma guidata da Gasperini.🔗 Leggi su Mondosport24.com

Si riaccende l’interesse di Juventus per Kolo Muani, secondo quanto riportato da Tuttosport.

Contenuti correlati

SPALLETTI ALLA JUVE - Parodia

Argomenti discussi: Ore di allenamenti, la partita da mediano, l'addio tra gli insulti: quando Spalletti allenava Chivu; Ederson, perché Juve: Spalletti martellante, il prezzo fatto e l'addio all'Atalanta; Inter-Juve, amarcord: la prima volta di Spalletti e Chivu Insieme. Chi c'era in campo?; Spalletti-Inter, storie tese: Luciano non sopportava spifferi. E dopo l’addio decise di….

Spalletti infuriato per il mancato arrivo di una punta, l’indiscrezione in ESCLUSIVA sul possibile addioSpalletti è infuriato per il mancato arrivo di una punta, l'indiscrezione parla della possibilità di vederlo partire. juvelive.it

Spalletti-Juve, addio possibile a fine stagione: c’è l’annuncioFulmine a ciel sereno in casa Juventus: l'annuncio riguarda Spalletti e fa tremare i tifosi bianconeri in vista del prossimo anno ... calciomercato.it

Verso Inter-Juve, la probabile formazione di Luciano Spalletti: Cambiaso torna in difesa, con Yildiz, McKennie e Conceicao sulla trequarti a supporto di David. Voi cambiereste qualcosa AroundJuve #fblifestyle - facebook.com facebook

#Juventus, le condizioni di #McKennie e #Conceicao verso l'Inter: -3 al Derby d'Italia, il piano di Spalletti x.com