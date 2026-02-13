Spagna idea dei vescovi per San Valentino | un videogioco per imparare il matrimonio perfetto

La Chiesa in Spagna ha deciso di usare la tecnologia per parlare ai giovani. I vescovi hanno creato un videogioco con l’obiettivo di insegnare come costruire un matrimonio solido. L’idea è di avvicinare i ragazzi al tema del matrimonio in modo semplice e coinvolgente, sfruttando il mondo dei videogiochi, molto amato tra i giovani. La speranza è di riaccendere l’interesse e il dialogo su un tema importante, usando strumenti moderni.

La Chiesa Spagnola Lancia una Sfida Digitale per Riconquistare i Giovani: Un Videogioco per Imparare a Costruire un Matrimonio. Madrid, 12 febbraio 2026 – In un tentativo inatteso di contrastare il declino dei matrimoni religiosi, la Chiesa cattolica spagnola ha presentato oggi un progetto innovativo: un videogioco interattivo pensato per educare i giovani ai valori e alle dinamiche di una “unione cristiana perfetta”. L’iniziativa, lanciata in prossimità di San Valentino, mira a raggiungere una generazione sempre più distante dalle tradizionali cerimonie nuziali attraverso un linguaggio e un medium a loro familiare.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Spagna Vescovi Micol Incorvaia vs il make-up perfetto per San Valentino: la telecronaca epica di Edoardo San Valentino si anima tra luci soffuse e cuoricini nell’aria. Scopri come scaricare gratuitamente il videogioco perfetto su Netflix oggi La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Spagna Vescovi Leone XIV in Spagna: i vescovi costituiscono un gruppo di lavoro per la possibile visitaIn vista di una possibile visita di Papa Leone XIV in Spagna, la Conferenza episcopale spagnola ha costituito un gruppo di lavoro coordinato con le équipe delle diocesi di Madrid, Barcellona, Canarie ... agensir.it In Spagna i vescovi lanciano un videogame per riportare i giovani all’altareAltro che draghi e mostri, nel videogioco spagnolo Level Up! El juego de dos lo scopo è risolvere un problema sul lavoro, la tentazione di un’ex fidanzata o i dubbi che precedono il grande passo ver ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.