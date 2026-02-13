Spaccio di droga nel cuore della movida | 3 giovani bloccati

Regalbuto, nel cuore della movida, i Carabinieri della Compagnia di Nicosia hanno bloccato tre giovani durante un’operazione mirata contro lo spaccio di droga, che ha portato al sequestro di hashish e marijuana e all’allarme tra i ragazzi che frequentano i locali del centro.

Regalbuto, movida sotto controllo: l’operazione dei Carabinieri e l’allarme spaccio tra i giovani. Regalbuto, in provincia di Enna, è stata teatro di un’operazione mirata dei Carabinieri della Compagnia di Nicosia che ha portato al sequestro di hashish e marijuana e alla segnalazione di tre giovani alla Prefettura per detenzione di stupefacenti per uso personale. L’intervento, svolto nelle zone più frequentate durante le serate di svago, mira a contrastare la crescente preoccupazione per lo spaccio di droga tra i giovani e a garantire la sicurezza pubblica. Un blitz nel cuore della movida. L’operazione si è concentrata nelle aree della movida del centro storico, luoghi di aggregazione giovanile durante le serate.🔗 Leggi su Ameve.eu

