spacciatore di 16 anni pizzicato davanti a un istituto superiore di como

Como, 13 febbraio 2026 - Spacciatore a 16 anni: un ragazzino italiano è stato denunciato dopo essere stato sorpreso dalla polizia mentre smerciava droga davanti a una scuola. Controllo della Polizia. È accaduto ieri a Como quando verso le 8.30 di ieri mattina, le volanti della questura hanno effettuato un controllo nei pressi di un istituto professionale della città, identificando un gruppo di studenti, tutti di età compresa tra i 16 e i 19 anni. Tra loro è stato individuato il 16enne, che si è scoperto non essere uno studente dell'istituto. Incalzato dagli agenti, il ragazzo ha reagito spintonando gli agenti, ma è stato bloccato e portato in questura.