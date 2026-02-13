Spaccata notturna in un negozio di piazza Umberto | portati via 450 euro

Un furto con spaccata ha colpito il negozio “Home & More” in piazza Umberto, nel centro di Bari, tra la notte del 12 e il 13 febbraio 2026. I ladri hanno rotto la vetrina e portato via circa 450 euro in contanti. La scena si è svolta mentre i residenti dormivano, lasciando il negozio con danni evidenti e un colpo al commercio locale. Sul posto sono intervenuti i vigilantes, ma i malviventi sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Il colpo intorno alle 3 del mattino nel negozio di articoli per la casa 'Home & more': sul posto la polizia e la scientifica per i rilievi Furto con spaccata nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 2026 nel cuore di Bari. Nel mirino dei ladri è finito il negozio di articoli per la casa "Home & More", situato in piazza Umberto, a pochi passi da una delle zone più frequentate del centro cittadino. Una volta dentro, i malviventi avrebbero puntato direttamente alla cassa, riuscendo a portare via circa 450 euro in contanti prima di darsi alla fuga. Il furto si sarebbe consumato in pochi minuti, con modalità tipiche delle cosiddette "spaccate" che negli ultimi mesi hanno colpito diversi esercizi commerciali cittadini.