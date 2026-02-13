Sottopasso allagato e frana disagi e pericoli a Galati | famiglie isolate
Il sottopasso di Galati si allaga e frana, lasciando alcune famiglie isolate. Il maltempo, causato dal forte Maestrale e dalla pioggia incessante, ha trasformato le strade in fiumi e provocato smottamenti. La zona, ormai isolata, resta sotto osservazione: il rischio di ulteriori crolli preoccupa residenti e autorità. La città di Messina affronta ore di caos, tra venti impetuosi e piogge torrenziali.
L'intervento della Protezione Civile ha evitato il peggio al bivio che conduce alle frazioni collinari Sant'Anna e Santa Lucia. Soliti disagi lungo la Statale 114 Prima il vento, poi la pioggia. Sono state ore difficili per l'intera città di Messina, sferzata dalle forti raffiche di Maestrale e poi costretta a fare i conti con un nubifragio. Alle decine di alberi caduti, crolli di insegne, tetti e pali, si sono uniti i disagi causati dagli allagamenti. Il temporale di metà mattinata ha dato il colpo di grazia e solo per fortuna nessuno è rimasto ferito. Situazione seria al bivio che conduce ai villaggi collinari di Galati Sant'Anna e Santa Lucia.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondimenti su sottopasso allagato
Maltempo al Sud, famiglie isolate e due fiumi esondati in Calabria. Frana in Costiera Amalfitana
Il maltempo al Sud: famiglie isolate, fiumi in piena e una vittima in Costiera Amalfitana.
Isolate da una frana, odissea sulle Apuane. Due famiglie bloccate dalla strada inagibile
Due famiglie sono ancora bloccate sulle Apuane, isolate da una settimana dopo una frana.
Ultime notizie su sottopasso allagato
Argomenti discussi: Maltempo, a Roma e provincia notte di pioggia intensa. Alberi caduti e allagamenti, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco; Maltempo in Toscana: allagamenti e disagi a Viareggio, due frane a Camaiore; Notte di pioggia sulla Liguria, crollati parte di un muraglione a Genova e un albero a Santa Margherita; Il ciclone si abbatte sulla Calabria: frane e disagi nel Catanzarese. Esondano i fiumi a Cosenza: famiglie isolate – LIVE · LaC News24.
Ciclone Ulrike a Messina: Galati Sant'Anna isolata per una frana, oltre ottanta persone inConseguenze pesanti dopo il ciclone Ulrike per gli abitanti di Galati Sant'Anna, che al momento sono isolati a causa a causa di una frana. Si tratta di una ottantina di famiglie, che peraltro sono anc ... msn.com
Bracciano: bloccato nel veicolo nel sottopasso allagato, carabinieri si tuffano e lo salvanoL'intervento dei militari della compagnia di Bracciano in via dell'Anguillara. L'Usmia: Professionalità, coraggio e umanità al servizio dei cittadini ... romatoday.it
Allagato il sottopasso di via Sansoni, #Linea437 deviata da via di Tor Cervara altezza via Salviati, via di Tor Cervara, via Collatina e via De Chirico da dove riprende il normale percorso di linea. x.com
CARABINIERI DI BRACCIANO: CORAGGIO E PRONTEZZA IN AZIONE! In un momento drammatico, con un’auto intrappolata in un sottopasso allagato e un uomo in pericolo di vita, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Bracciano non hanno esitato un - facebook.com facebook