Sottopasso allagato e frana disagi e pericoli a Galati | famiglie isolate

Il sottopasso di Galati si allaga e frana, lasciando alcune famiglie isolate. Il maltempo, causato dal forte Maestrale e dalla pioggia incessante, ha trasformato le strade in fiumi e provocato smottamenti. La zona, ormai isolata, resta sotto osservazione: il rischio di ulteriori crolli preoccupa residenti e autorità. La città di Messina affronta ore di caos, tra venti impetuosi e piogge torrenziali.

L'intervento della Protezione Civile ha evitato il peggio al bivio che conduce alle frazioni collinari Sant'Anna e Santa Lucia. Soliti disagi lungo la Statale 114 Prima il vento, poi la pioggia. Sono state ore difficili per l'intera città di Messina, sferzata dalle forti raffiche di Maestrale e poi costretta a fare i conti con un nubifragio. Alle decine di alberi caduti, crolli di insegne, tetti e pali, si sono uniti i disagi causati dagli allagamenti. Il temporale di metà mattinata ha dato il colpo di grazia e solo per fortuna nessuno è rimasto ferito. Situazione seria al bivio che conduce ai villaggi collinari di Galati Sant'Anna e Santa Lucia.🔗 Leggi su Messinatoday.it

