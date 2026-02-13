Sottopasso allagato e fiume in strada disagi e pericoli a Galati

A Galati, il sottopasso si è allagato e la strada si è trasformata in un vero e proprio fiume, creando seri disagi e rischi per chi viaggia. La causa è stata il forte nubifragio che ha colpito la zona, accompagnato da intense raffiche di vento. La pioggia abbondante ha riempito rapidamente i tombini, rendendo difficile il passaggio dei veicoli e mettendo a rischio i pedoni. La situazione si è aggravata in poche ore, costringendo molti a trovare percorsi alternativi e a fare attenzione alle acque che avanzavano lungo le strade.

L'intervento della Protezione Civile ha evitato il peggio al bivio che conduce alle frazioni collinari Sant'Anna e Santa Lucia. Soliti disagi lungo la Statale 114 Prima il vento, poi la pioggia. Sono state ore difficili per l'intera città di Messina, sferzata dalle forti raffiche di Maestrale e poi costretta a fare i conti con un nubifragio. Alle decine di alberi caduti, crolli di insegne, tetti e pali, si sono uniti i disagi causati dagli allagamenti. Il temporale di metà mattinata ha dato il colpo di grazia e solo per fortuna nessuno è rimasto ferito. Situazione seria al bivio che conduce ai villaggi collinari di Galati Sant'Anna e Santa Lucia.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il sottopasso di Galati si allaga e frana, lasciando alcune famiglie isolate.

Il sottopasso della metro al Parco Arbostella, chiuso a causa delle intense piogge, è stato riaperto dopo l’intervento della Protezione Civile di Salerno.

