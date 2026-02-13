Sotto sequestro oltre mille abiti di Carnevale irregolari

I carabinieri del nucleo anti sofisticazione di Catania hanno sequestrato oltre mille abiti di Carnevale irregolari durante un’ispezione nel magazzino di un grossista cinese nella periferia ovest della città, motivata dai sospetti di vendita di prodotti non conformi alle normative italiane.

Il provvedimento si è reso necessario poiché il distributore non è riuscito a dimostrare la provenienza e l’origine dei prodotti per bambini I carabinieri del nucleo anti sofisticazione di Catania, nell'ambito dei controlli preventivi per tutelare i consumatori dalla vendita di articoli di Carnevale irregolari, hanno ispezionato il magazzino di un grossista cinese sito nella periferia ovest catanese. Sono più di mille abiti gli abiti in maschera posti sotto sequestro perché non conformi alle normative in vigore. Il provvedimento si è reso necessario poiché il distributore non è riuscito a dimostrare la provenienza e l’origine dei prodotti per bambini che erano stati preparati per essere distribuiti nei negozi al dettaglio, privi della prevista marcatura CE.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su sotto sequestro

La guardia di finanza di Catania ha sequestrato oltre 120 mila articoli non conformi, tra cui giocattoli, cosmetici e articoli di carnevale.

Santa Croce ha aperto il suo Carnevale con un debutto tra i più riusciti degli ultimi anni.

Ultime notizie su sotto sequestro

Argomenti discussi: Sequestro di oltre 1.000 articoli privi del marchio CE; Melilli, blitz della Polizia Locale: sequestrati oltre mille articoli senza marchio CE; Il parco Etnaland è stato posto sotto sequestro per violazioni ambientali; Arezzo, frode nel commercio di argento: 15 indagati e sequestri per oltre 15 milioni.

Melilli, blitz della Polizia Locale: sequestrati oltre mille articoli senza marchio CEMaxi sequestro a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei consumatori. Nel corso di controlli mirati, la Polizia Locale di Melilli ha posto sotto sequestro oltre mille articoli risultati pri ... lasicilia.it

Melilli, sequestrati oltre mille articoli privi di marchio CEDurante l’attività ispettiva, i caschi bianchi hanno rinvenuto, in particolare, diverse centinaia di prodotti per il Carnevale, molti dei quali destinati ai bambini ... siracusanews.it

Taranto, l'Altoforno 1 dell'ex Ilva resta sotto sequestro: «Servono ulteriori esami» x.com

La decisione dei giudici mantiene quindi sotto sequestro beni per un valore complessivo di circa nove milioni di euro, tra conti, immobili e quote societarie legate alla gestione dell’autosalone Vip Motors - facebook.com facebook