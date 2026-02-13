Sostenibilità Barilla | con Energy&Water Plan investimenti per 168 milioni entro 2030

Roma, il 13 febbraio, Barilla ha annunciato di investire 168 milioni di euro entro il 2030 nel suo nuovo Energy&Water Plan, un progetto volto a ridurre i consumi di energia e acqua nelle sue fabbriche.

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - In occasione della XXII Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, Barilla rinnova la propria adesione a 'M'Illumino di Meno', l'iniziativa simbolo dell'impegno condiviso per un uso più consapevole dell'energia. Anche quest'anno - spiega l'azienda in una nota - il Gruppo spegnerà le luci della sede di Pedrignano (PR), a testimonianza di un'attenzione concreta verso l'efficienza energetica e la riduzione dell'impatto ambientale. Un gesto simbolico che riflette un impegno strutturale e di lungo periodo. Per Barilla, infatti, la sostenibilità energetica rappresenta una leva strategica del proprio modello industriale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Barilla ed efficienza energetica: investimenti per 168 milioni entro il 2030

Barilla investirà 168 milioni di euro entro il 2030 per migliorare l’efficienza energetica dei propri stabilimenti, un passo deciso per ridurre l’impatto ambientale e ottimizzare i consumi.

