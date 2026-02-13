Sorpresa Inter | affare in Germania 30 milioni per il nuovo terzino

L’Inter ha messo gli occhi su un terzino svedese e potrebbe chiudere l’affare già nelle prossime settimane. Secondo le indiscrezioni, il club potrebbe spendere circa 30 milioni di euro per portarlo in Italia. Si tratta di un giocatore giovane, considerato l’erede di Denzel Dumfries, e potrebbe parlare svedese, visto che viene dalla Bundesliga tedesca. L’Inter lavora per rinforzare le corsie esterne in vista della prossima stagione, puntando su questo nuovo talento per migliorare la rosa.

Potrebbe parlare svedese l'erede di Denzel Dumfries In vista della prossima stagione l' Inter ragiona sempre anche sul rafforzamento delle corsie esterne. Molto probabilmente andrà via Dumfries, ma anche a sinistra potrebbe servire una alternativa migliore a Carlos Augusto, il quale rende meglio nel ruolo di braccetto. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Proprio per le corsie esterne è emerso negli ultimi giorni un nome del tutto nuovo: quello di Daniel Svensson, svedese classe 2002 di piede mancino in grado di agire anche sulla corsia destra.

