Sora, nella notte del 12 febbraio 2026, alcuni ladri hanno scassinato la rimessa del cimitero comunale e sono fuggiti con gli attrezzi, probabilmente per rubare strumenti utili a furti successivi.

Il furto è avvenuto la notte del 12 febbraio. Portati via decespugliatori e frullini. I Carabinieri al lavoro sulle immagini della videosorveglianza Un gesto odioso, compiuto in un luogo sacro. È quanto accaduto nella notte del 12 febbraio 2026 a Sora, dove ignoti malviventi hanno preso di mira il Cimitero Comunale. Approfittando del buio e dell'assenza di custodi nelle ore notturne, i ladri si sono introdotti all'interno dell'area cimiteriale dirigendosi verso la rimessa utilizzata per il deposito dei materiali da lavoro. Secondo quanto ricostruito, i soggetti hanno forzato il lucchetto di sicurezza che chiudeva il locale e, una volta all'interno, hanno fatto razzia delle attrezzature impiegate per la manutenzione del verde e del decoro delle tombe.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Due ladri sono stati sorpresi a tentare un furto in una palestra nella zona Cecchignola-Laurentino.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Sora, raid notturno al cimitero comunale: scassinata la rimessa, ladri in fuga con gli attrezzi; Sora, colpo nella notte in via Schito. Svuotano la tabaccheria e fuggono; Veroli, raid notturno alla scuola elementare di Casamari.

Raid notturno al cimitero monumentale: rubate statue e oggetti dalle tombeÈ la prima volta che accade a Caravaggio. Parte della refurtiva è stata recuperata, i responsabili sono sulle immagini della videosorveglianza Un blitz in piena regola quello andato in scena al ... bergamonews.it

Raid notturno al cimitero: Rotti i lumini di 28 loculi. Un gesto vergognosodi Laura ValdesiSIENANon c’è più rispetto neppure per i morti. Né per il luogo in cui dovrebbero riposare. Se è vero, come denunciato dalla Misericordia di Monticiano, che c’è stato un raid proprio ... lanazione.it

La galleggiada, racconto del maestro Cinti di Sora, buon ascolto in dialetto locale - facebook.com facebook