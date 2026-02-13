Sopralluogo del Prefetto alla Diga di Montedoglio

Il prefetto Clemente Di Nuzzo ha visitato questa mattina la Diga di Montedoglio a causa di recenti segnalazioni di malfunzionamenti nelle strutture di controllo. Durante il sopralluogo, ha osservato da vicino gli impianti di sicurezza e ha discusso con gli operai presenti, che hanno riferito di alcuni problemi ancora da risolvere. La visita si è svolta in collaborazione con il presidente della Provincia di Arezzo, Alessandro Polcri, e il sindaco di Pieve Santo Stefano.

L'incontro ha rappresentato un momento di confronto operativo volto a rafforzare il coordinamento tra amministrazioni e garantire un monitoraggio costante dell'opera La presenza congiunta delle istituzioni territoriali ha evidenziato la rilevanza strategica dell'infrastruttura, che rappresenta il principale invaso artificiale dell'Italia centrale e svolge funzioni fondamentali per l'approvvigionamento idrico civile e agricolo, il sostegno alle attività produttive, nonché per la regolazione delle portate del Tevere e la riduzione del rischio idraulico a valle. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto operativo volto a rafforzare il coordinamento tra amministrazioni e garantire un monitoraggio costante dell'opera.

