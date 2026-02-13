Sopralluogo al Palazzetto dello sport | le precisazioni dell’Assessore Brandi contro l’allarmismo infondato dell’opposizione

Arezzo, 13 febbraio 2026 – L’Assessore Brandi ha effettuato un sopralluogo al Palazzetto dello sport, rispondendo direttamente alle accuse dell’opposizione che aveva sollevato preoccupazioni su condizioni di sicurezza e manutenzione. Brandi ha mostrato fotografie recenti che evidenziano lavori di consolidamento già avviati, smentendo così le voci di un edificio a rischio crollo.

Arezzo, 13 febbraio 2026 – Sopralluogo a l Palazzetto dello sport: le precisazioni dell’Assessore Brandi contro l’allarmismo infondato dell’opposizione. “In merito al comunicato a mezzo stampa dei capogruppo di Avanti Montevarchi e Impegno Comune – afferma l’Assessore ai Lavori pubblici Giacomo Brandi - mi vedo costretto a replicare in quanto presente al sopralluogo insieme agli assessori Allegrucci e Piomboni, al dirigente dell'ufficio Lavori Pubblici e ai rappresentanti del gestore Engie che ha in carico la manutenzione ordinaria dell'impianto. I consiglieri Rossi e Camiciottoli amplificano intenzionalmente una situazione che non è lo stato reale del Palazzetto, ma non mi stupisco di tali affermazioni che tendono solo ad attaccare questa Amministrazione per pura finalità politica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sopralluogo al Palazzetto dello sport: le precisazioni dell’Assessore Brandi contro l’allarmismo infondato dell’opposizione Approfondimenti su assessore brandi Palazzetto dello sport di Salerno, completata la prima fase: sopralluogo dell’assessore Loffredo È stata completata la prima fase dei lavori al Palazzetto dello sport di Salerno, riavviati lo scorso novembre. Al Palazzetto dello Sport si celebra lo sport laziale Ultime notizie su assessore brandi Argomenti discussi: Palasport di Montevarchi, sopralluogo dei capigruppo Rossi e Camiciottoli: Servono interventi urgenti e un piano straordinario di manutenzione; Palazzetto dello Sport di Montevarchi: servono interventi urgenti; Le Commissioni consiliari di mercoledì 11 febbraio; Famiglie in maschera: il carnevale farnese va in scena al palazzetto di Campli. Palazzetto dello Sport di Montevarchi: «servono interventi urgenti»Arezzo, 11 febbraio 2026 – P alazzetto dello Sport di Montevarchi: «servono interventi urgenti e un piano serio di manutenzione straordinaria». «Lo scorso giovedì 5 febbraio, dopo aver effettuato come ... lanazione.it L’opposizione in comune sul palazzetto dello sportNello scorso ore si è svolto un sopralluogo da parte del gruppo d’opposizione in consiglio Avanti Montevarchi – Europa verde presso il palazzetto dello sport di Montevarchi in seguito ad alcune ... teletruria.it «Quella delibera faceva schifo». Angela Brandi, storica militante di destra e per anni assessore all’Educazione, è stata la prima a togliersi dall’imbarazzo e condannare la proposta di FdI e Lega per la concessione a privati della gestione del nido di Roiano, pr - facebook.com facebook