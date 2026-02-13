Sono proprio loro Matteo Rizzo chi sono i genitori famosi del pattinatore medaglia di bronzo

Matteo Rizzo ha vinto il suo bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, una vittoria che ha sorpreso molti, ma non i suoi genitori famosi. Sono loro che, con il loro supporto, hanno aiutato il pattinatore a raggiungere questo risultato importante. La madre, ex atleta di sport diversi, e il padre, noto professionista nel settore dello spettacolo, sono sempre stati presenti nelle sue gare e nei momenti di allenamento. La loro presenza si nota anche nelle scelte quotidiane del figlio, che ha sempre avuto accanto persone con esperienze diverse ma complementari.

Il recente bronzo conquistato nel Team Event alle Olimpiadi invernali di Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 non è stato soltanto un traguardo sportivo, ma la sintesi perfetta di un percorso costruito con pazienza, talento e una determinazione che raramente si vede sul ghiaccio. Per Matteo Rizzo, atleta delle Fiamme Azzurre, si è trattato della terza partecipazione olimpica dopo Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018 e Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, un percorso che lo ha consacrato come uno dei volti simbolo del pattinaggio artistico italiano. Il podio conquistato davanti al pubblico di casa ha avuto un sapore speciale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su matteo rizzo

L’attesa per la serata finale di Sanremo si fa intensa, con il palco che si prepara a svelare i vincitori di questa edizione.

Un anno dopo la tragedia che ha colpito la famiglia Naumov, il pattinatore Maxim si prepara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Ultime notizie su matteo rizzo

Argomenti discussi: Giovani protagonisti 2026: un incontro a conclusione del percorso; Il servizio del diacono, sacerdote tra la gente e nei luoghi di lavoro; Matteo Renzi: Vannacci punta ai delusi a destra. Se loro si dividono la nostra vittoria è probabile; Da scatole di lamiera a case su ruote: i van dolomitici di Leonardo e Matteo.

MILANO-CORTINA. RIZZO, UN PO’ DI APPENNINO SUL PODIO OLIMPICO C’è anche un po’ di Appennino sul podio delle Olimpiadi di Milano-Cortina: Matteo Rizzo, bronzo nella prova a squadre del pattinaggio di figura, ha i nonni di Montecenere https://ww - facebook.com facebook

MASTERCLASSSSSSS La super esibizione di Daniel Grassl e l’eleganza di Matteo Rizzo... Tutta la magia del programma corto maschile alla Milano Ice Skating Arena! Ci stancheremo mai di applaudirli MAIIIIIIIIIIIII #ItaliaTeam @fisg_it @milanocor x.com