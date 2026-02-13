Sono incinta e faccio molta fatica a dormire | è normale?
Una donna incinta alla 30ª settimana si preoccupa perché ha difficoltà a dormire. La stanchezza si manifesta con risvegli frequenti, una pancia dura e molti movimenti del bambino durante la notte. Da settimane, questa situazione la accompagna e vuole capire se è normale.
Buongiorno, sono alla 30ª settimana e faccio molta fatica a dormire: mi sveglio spesso, ho la pancia dura e sento il bambino muoversi tanto di notte. È normale in questa fase? Ci sono posizioni o piccoli consigli che possono aiutare a riposare meglio? Tra i consigli per dormire bene in gravidanza, c’è sicuramente quello di prediligere la posizione sul fianco di sinistra, che favorisce la circolazione, o in ogni caso di alternare i due lati. Puoi mettere un bel cuscino tra le ginocchia, oppure alzare leggermente la pancia e posizionarlo sotto come sostegno. Prima di andare a dormire prova qualche esercizio di mobilizzazione o respirazioni lente e profonde, per favorire il rilassamento. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
Ho assunto un investigatore privato per seguire mia moglie per tre settimane mentre
Argomenti discussi: Percorso nascita in Emilia-Romagna; Terrore in casa: picchia la moglie incinta e la minaccia di morte; Brescia, abusa della figlia: minorenne resta incinta. Padre arrestato; Etiopia: la vita che continua | a Nguenyyiel.
Sono incinta, é stato voluto però adesso continuo solo a pensare di abortireSono incinta, ma nonostante la gravidanza voluta, provo dubbi e paure sul diventare madre; cerco un confronto e un aiuto per capire come affrontare ... medicitalia.it
Sono incinta, lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambeHa detto all’uomo con cui aveva avuto una relazione di essere rimasta incinta e quando lui ha fatto capire di non volerlo riconoscere, lei gli ha sparato tre colpi di pistola, uno dei quali lo ha ... blitzquotidiano.it
"Ero modella, avevo un corpo bellissimo. Poi sono rimasta incinta con una gravidanza problematica e ho ricevuto tanta cattiveria. Le donne possono essere perfide. E quando non c'è sorellanza diventano pericolose e possono farti tanto male." (Vanessa Incon - facebook.com facebook