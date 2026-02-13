sondaggio elezioni centrodestra e centrosinistra quasi pari

Secondo un sondaggio recente, Fratelli d’Italia e il Partito Democratico sono molto vicini nei consensi, con meno di cinque punti di differenza. La distanza tra i due partiti si riduce, mentre il centrodestra e il centrosinistra si avvicinano in modo evidente. La ricerca mostra che i voti raccolti dai due schieramenti sono quasi uguali, aprendo uno scenario incerto per le prossime elezioni.

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia e il Pd divisi da meno di 5 punti, centrodestra e centrosinistra quasi in parità. E’ il quadro che il sondaggio Emg delinea in caso di elezioni oggi sulla base delle intenzioni di voto. Il rilevamento dell’osservatorio fa riferimento ad un’ipotetica affluenza del 58%. Fratelli d’Italia, primo partito, otterrebbe il 26,9% di voti mentre il Partito democratico arriverebbe al 22,2%. Nel centrodestra attuale, Forza Italia vale il 9%, Lega arriva al 7,8% e Noi moderati all’1,3%. Nel campo largo, alle spalle del Pd, ecco il Movimento 5 Stelle al 12,1%, Alleanza verdi sinistra al 6,1%, Italia viva al 2,4% e +Europa all’1,6%. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il sondaggio pubblicato oggi mette in evidenza un chiaro vantaggio del centrosinistra nelle prossime elezioni comunali di Pistoia.

A Pistoia, il centrodestra e il centrosinistra si sfidano alle prossime elezioni comunali.

