Arezzo, 13 febbraio 2026 – Sold out a Bibbiena per il confronto tra i presidenti di categoria di Confartigianato e le imprese del Casentino, organizzato nello storico teatro comunale, che ha attirato oltre 300 partecipanti.

Arezzo, 13 febbraio 2026 – Si è svolto con successo, registrando il tutto esaurito, l’incontro dello scorso Mercoledì 11 Febbraio tra i Presidenti di Categoria di Confartigianato e le imprese del Casentino. Un confronto che ha visto una partecipazione attiva e un dialogo costruttivo presso la sede di Confartigianato a Bibbiena. L’iniziativa ha rappresentato un momento concreto di ascolto e confronto diretto tra la rappresentanza associativa e le aziende associate del territorio. Dopo l’introduzione del Presidente provinciale Maurizio Baldi, del Presidente di Zona Giordano Cerofolini e del Presidente della Consulta provinciale delle categorie, Pier Luigi Marzocchi, sono intervenuti i Presidenti delle Federazioni Provinciali di Categoria dei settori Alimentazione, Artistico, Autoriparazione, Benessere, Comunicazione, Edilizia, Impianti, Legno e Arredo, Meccanica, Moda, Orafi, Trasporti, Servizi e Terziario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sold out a Bibbiena per il confronto tra i presidenti di categoria e le imprese del Casentino

Approfondimenti su sold bibbiena

Questa mattina a Arezzo si è tenuto un incontro tra i presidenti di categoria di Confartigianato e le imprese del Casentino.

Questa mattina a Casentino si sono incontrati i presidenti di categoria di Confartigianato con le imprese locali.

Ultime notizie su sold bibbiena

Poppi e Bibbiena sold out Assalto dei turisti nel weekend Oltre 800 presenze per il rallyTutto esaurito nelle strutture ricettive di Bibbiena e Poppi per il Rally del Casentino. Gli organizzatori di questa tappa hanno stimato circa 800 presenze alberghiere da ieri fino a domenica. I ... lanazione.it

SOLD OUT!! Il silenzio 12 Febbraio - ore 21 Teatro Dovizi di Bibbiena GRAZIE A TUTTI! Comune Di Bibbiena Fondazione Toscana Spettacolo - facebook.com facebook