' Socrate e l' enigma del male' conferenza con il germanista Barnaba Maj

Barnaba Maj, germanista, tiene una conferenza lunedì 16 alle 17 nella biblioteca comunale Ariostea, dove approfondirà il rapporto tra Socrate e il problema del male. La discussione si svolge nella sala Agnelli e punta a esplorare come il filosofo greco abbia affrontato questa difficile questione. Maj analizzerà testi antichi e porterà esempi concreti per chiarire il suo punto di vista.

Avrà per tema 'Socrate e l'enigma del male' la conferenza di Barnaba Maj in programma lunedì 16 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea. L'incontro sarà introdotto da Marcello Girone Daloli e l'appuntamento si inserisce nel ciclo di ‘Incontri con la spiritualità applicata’. Secondo il filosofo Hans Blumenberg il problema del male è il grande quesito lasciato insoluto dal pensiero filosofico antico. Da contrappunto a questa tesi, si può ricordare quanto sostenuto dal grande storico Michel de Certau, secondo il quale fin dalle origini è esistita una linea di demarcazione per cui il tema del male è stato affrontato non dalla filosofia ma dalla storiografia e dalla poesia, soprattutto tragica.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Roma: “Tradurre Kafka”, a La Sapienza incontro germanista Crescenzi con scrittore Piperno A La Sapienza di Roma si terrà un incontro intitolato “Tradurre Kafka”, con la partecipazione del germanista Luca Crescenzi e dello scrittore Alessandro Piperno. Il Natale a Bagheria si accende con l'arte circense: in arrivo lo spettacolo Christmas Circus "In Valigia" di Mario Barnaba Il Natale a Bagheria si illumina con un tocco di magia e divertimento grazie allo spettacolo circense Socrate e l’enigma del male Socrate e l'enigma del male secondo l'analisi di Barnaba MajAvrà per tema Socrate e l'enigma del male la conferenza di Barnaba Maj (germanista, già Università di Bologna) in programma lunedì 16 febbraio 2026 alle 17:00 nella sala Agnelli della biblioteca ... cronacacomune.it Socrate provocò la giuria del processo Quasi cercando la condanna a morteE se fosse stato lui stesso a decidere di morire? È la domanda che si pone Mauro Bonazzi nell’introduzione al convincente saggio Processo a Socrate, pubblicato da Laterza. Domanda legittima se si ... corriere.it Secondo dei dodici appuntamenti della quarta edizione della rassegna Classici per un anno. DOMENICA 22 FEBBRAIO, alle ore 17:30, nell’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi (g.c.), Barnaba Maj racconta ANTIGONE di SOFOCLE. Ad accompagnarl - facebook.com facebook