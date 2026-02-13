Michela Moioli, dopo una sfortunata caduta nelle qualificazioni, tenta di conquistare la sua quarta medaglia olimpica nello snowboardcross ai Giochi di Milano Cortina 2026. La campionessa italiana si prepara a scendere in pista oggi al Livigno Snow Park, determinata a non mollare nonostante l’incidente che aveva rischiato di comprometterle la gara.

Dopo gli uomini, oggi sul Livigno Snow Park, sarà la volta delle donne per lo snowboardcross alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Una pista come abbiamo visto ieri non troppo difficile, ma che non concede errori, soprattutto sulle gobbe in partenza. Fondamentale avere tanta scorrevolezza soprattutto sulla retta conclusiva. Il faro azzurro è come sempre Michela Moioli, prima campionessa olimpica italiana nello snowboard grazie all’oro di PyeongChang 2018 e da anni punto di riferimento assoluto della disciplina. L’azzurra l’anno scorso ha conquistato uno splendido oro ai Mondiali e si presenta ai Giochi con grandi ambizioni, andando a caccia del terzo alloro olimpico della carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Snowboardcross: Michela Moioli ci prova nonostante la sfortunata caduta. Sogno quarta medaglia olimpica

Michela Moioli si trova in pista a La Thuile, dove sta cercando di conquistare una medaglia nel snowboardcross femminile alle Olimpiadi 2026, dopo aver superato le qualificazioni con una buona performance.

La stagione olimpica di snowboardcross prende il via da Cervinia, con Michela Moioli pronta a puntare all’oro nel suo Paese.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Michela Moioli a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di snowboard cross; Snowboardcross: Michela Moioli ci prova nonostante la sfortunata caduta. Sogno quarta medaglia olimpica; Olimpiadi: Italia dello snowboard in apprensione per Michela Moioli; Quando gareggia Moioli? Date, orari, programma gare e dove vederla.

LIVE Snowboardcross femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Michela Moioli insegue una medagliaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara olimpica femminile di snowboardcross. A Livigno ... oasport.it

Dove vedere in tv Michela Moioli, snowboardcross femminile Olimpiadi: orari, programma, streamingDomani, venerdì 13 febbraio, proseguiranno anche per lo snowboard le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in programma la gara del cross femminile, ... oasport.it

: Attimi di grande apprensione a Livigno per Michela Moioli, la stella dello snowboard cross italiano e campionessa olimpica a PyeongChang 2018. Durante la se - facebook.com facebook

Sfuma la medaglia per lo snowboardcross maschile. Lorenzo Sommariva viene eliminato in semifinale e chiude all'ottavo posto. Omar Visintin, bronzo a Pechino 2022, e Filippo Ferrari out agli ottavi di finale. Domani la gara femminile con Michela Moioli che p x.com