Snowboardcross femminile seeding round | Adamczykova davanti a tutte Moioli sesta Groblechner 18ª Boirai 20ª

Eva Adamczykova si prende la prima posizione nel seeding round olimpico di snowboardcross femminile, dimostrando di essere in forma in vista delle prove decisive. Michela Moioli, con il sesto tempo, evita la seconda run e si assicura un buon piazzamento, mentre Lisa Francesia Boirai e Sofia Groblechner, rispettivamente 20ª e 18ª, pur non entrando nelle prime 16, riescono comunque a passare agli ottavi.

Prima manche del seeding round olimpico nel segno della ceca Eva Adamczykova. Michela Moioli chiude con un buon sesto tempo ed evita la seconda run, mentre Lisa Francesia Boirai e Sofia Groblechner restano fuori dalla top 16 ma centrano comunque la qualificazione agli ottavi. La prima manche del seeding round femminile di snowboardcross si apre con la tedesca Jana Fischer a fissare il primo riferimento in 1:14.40, ma è la svizzera Noemie Wiedmer ad alzare subito il livello scendendo a 1:13.12. La gara entra nel vivo con l'ingresso delle big. La britannica Charlotte Bankes, tra le favorite della vigilia, non trova la run perfetta e chiude soltanto quinta provvisoria in 1:14.