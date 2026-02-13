Snowboardcross biathlon 1000 metri uomini 10 km di fondo | il programma di oggi

Oggi a Milano si svolgono le gare di snowboardcross, biathlon, 1000 metri uomini di pattinaggio di velocità e 10 km di fondo, tutte decisive per le medaglie italiane. Sono in programma sette medaglie d’oro, con le speranze azzurre puntate su queste discipline. Dallo snowboardcross ai 10 km di fondo, passando per il biathlon e i 1000 metri del pattinaggio, le competizioni sono intense e gli atleti italiani cercano di conquistare il podio.

Venerdì da 7 medaglie a Milano Cortina e l'Italia si gioca carte pesanti. È il giorno dello snowboardcross di Michela Moioli, Giacomel e Ghiotto cercano rivincita nel biathlon e nel pattinaggio di velocità, e poi occhio a 10 km di fondo, al mattino, pattinaggio artistico nel pomeriggio, halfpipe maschile e skeleton maschile in serata. Questo il programma completo delle gare odierne, con sede e orario (in grassetto le gare che assegnano medaglie): 9.05 - Curling (a Cortina d'Ampezzo): Canada-Usa, Gran Bretagna-Italia, Cina-Norvegia, Svizzera-Rep. Ceca (Round robin torneo maschile) 10 - Snowboard (a Livigno): Cross femminile (qualificazioni) 11.

