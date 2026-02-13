Snowboard oggi Olimpiadi 2026 | orari venerdì 13 febbraio tv streaming italiani in gara

Il snowboard italiano si prepara a vivere un altro giorno di emozioni alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con gli atleti pronti a scendere in pista per conquistare medaglie nel giorno di venerdì 13 febbraio. Dopo il successo di ieri, oggi si assegnano altri due titoli, con le gare di snowboardcross femminile e halfpipe maschile, entrambe trasmesse in diretta su Rai2 e in streaming su RaiPlay. Gli azzurri puntano a migliorare i risultati già ottenuti e a portare a casa medaglie importanti.

Altro doppio appuntamento per lo snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Come accaduto ieri, anche oggi si assegnano due titolo ai Giochi, invertite ovviamente le categorie: snowboardcross al femminile e halfpipe al maschile. LA DIRETTA LIVE DELLO SNOWBOARDCROSS FEMMINILE ALLE 10.00 E ALLE 13.30 C’è grande attesa al Livigno Snow Park per Michela Moioli. L’azzurra purtroppo è reduce da una caduta nel training e dunque non è al meglio fisicamente ma farà di tutto per gareggiare e provare a dare tutto. Con lei spazio anche alle due giovani Lisa Francesia Boirai e Sofia Groblechner. In serata poi una delle gare più spettacolari di tutta l’Olimpiade: va in scena infatti l’ halfpipe uomini con diversi contendenti al titolo che proveranno ad avvicinare il punteggio perfetto. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi, venerdì 13 febbraio, Federica Brignone si prepara a difendere il suo titolo nel superG alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, mentre l’Italia cerca di bissare i successi di ieri grazie alle medaglie di Federica Brignone e Francesca Lollobrigida.

Oggi si assegnano le prime medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, e l’Italia spera di portare a casa qualche risultato importante.

