Snowboard il giapponese Yuto Totsuka è il nuovo campione olimpico nell’halfpipe maschile

Yuto Totsuka, snowboarder giapponese, ha vinto l’oro nell’halfpipe maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver eseguito una serie di salti complessi che hanno impressionato la giuria. Questa vittoria arriva a pochi giorni dalla medaglia conquistata nella gara femminile, e testimonia la sua crescita come atleta di punta nel settore. La finale di questa sera ha visto Totsuka superare i suoi avversari con una performance impeccabile, che ha lasciato il pubblico senza parole.

Dopo la prova femminile di ieri, lo spettacolo dell 'halfpipe è proseguito questa sera con la finale maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Al Livigno Snow Park, al termine delle tre manche previste, la medaglia d'oro è stata conquistata dal giapponese Yuto Totsuka, autore di una seconda run magistrale da ben 95.00 punti. Il nipponico aveva inaugurato l'ultimo atto con una prima run da 91.00 punti ma nella manche intermedia si è superato, con salti al limite della perfezione. Nell'ultima frazione il 24enne non è riuscito nel difficile tentativo di migliorarsi ma è comunque salito sul gradino più alto del podio, per il primo titolo olimpico della sua carriera.