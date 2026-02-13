Snowboard cross Moioli e le altre azzurre agli otttavi L' Italia spera con biathlon speed skating e artistico | Azzurri in gara oggi

Mariah Moioli, nonostante il trauma facciale subito nelle ultime settimane, si è qualificata per gli ottavi di finale nello snowboard cross donne, dando un segnale di grande determinazione. A supportarla, le altre azzurre Boirai e Groblechner, che hanno superato la fase preliminare, mentre in campo biathlon Giacomel e Hofer affrontano il sprint, e nel pattinaggio velocità Ghiotto e Lorello cercano di conquistare punti preziosi. Oggi l'Italia punta tutto su questa combinazione di discipline, sperando di portare a casa almeno una medaglia.

(Marco Bonarrigo) La Procura Nazionale Antidoping italiana è nota per il suo rigore, quindi Rebecca Passler deve aver presentato carte davvero convincenti ai giudici sportivi romani per convincerli a revocare la sua sospensione cautelare per la positività al letrozolo, consentendole di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina, con il rischio di aver concesso semaforo verde a un'atleta che dopo le gare potrebbe essere squalificata: la decisione riguarda infatti solo la sospensione cautelare e mancano. (il racconto completo di cosa è accaduto il 26 gennaio) Michela Moioli sesta, Globechner 18ª e Francesia Boirai 20ª: sono tutte qualificate agli ottavi al via alle 13.