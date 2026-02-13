Slittino Bronzo Azzurro a Cortina 2026 | Staffetta Mista sul Podio Germania Oro e Austria Argento

La squadra italiana di slittino ha conquistato il bronzo nella staffetta mista ai Giochi di Milano-Cortina 2026, dopo una gara combattuta contro Germania e Austria, che hanno occupato rispettivamente il primo e il secondo posto. La medaglia arriva grazie a un’ottima performance nel finale, quando gli atleti azzurri sono riusciti a recuperare posizioni, distinguendosi per velocità e coordinazione. La gara si è svolta sulla pista di Cortina, dove il team italiano ha fatto registrare un tempo di 3:42, battendo le aspettative e regalando agli appassionati un sorriso inaspettato.

Bronzo Azzurro nello Slittino a Milano-Cortina 2026: Una Staffetta di Emozioni e di Futuro. La staffetta mista di slittino ha regalato all'Italia una medaglia di bronzo preziosa ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, chiudendo la competizione con un tempo di 3:42.521. La Germania ha conquistato l'oro con 3:41.672, mentre l'Austria si è assicurata l'argento in 3:42.214. Un risultato che conferma la solidità del movimento italiano nelle discipline del ghiaccio e proietta il Paese verso nuove ambizioni. Una Gara a Tappe di Emozioni. La competizione si è svolta il 12 febbraio 2026 sulla pista di Cortina d'Ampezzo, un tracciato che ha messo a dura prova la velocità e la precisione degli atleti.