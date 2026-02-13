SKY – Barella verso una maglia dal 1? | panchina per Calhanoglu

Nicolò Barella si prepara a indossare la maglia da titolare nell’Inter contro la Juventus, lasciando invece Calhanoglu in panchina, come deciso da Cristian Chivu nelle ultime ore di valutazione della formazione.

Barella. La vigilia di Inter-Juventus entra nel vivo con le ultime valutazioni di formazione da parte di Cristian Chivu. Il fischio d’inizio è fissato per domani sera alle 20:45 a San Siro e lo staff nerazzurro è al lavoro per definire gli ultimi dettagli, soprattutto nella zona nevralgica del campo. Il nodo principale riguarda il centrocampo, dove i rientri di Nicolò Barella e Hakan Çalhanoglu offrono più soluzioni ma anche qualche riflessione sul minutaggio. Entrambi sono tornati a disposizione, ma l’idea è di gestire con prudenza chi ha avuto uno stop più lungo per evitare ricadute in una partita così intensa.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Barella si scalda in vista del derby d'Italia, mentre Calhanoglu resta in panchina, pronto a entrare a partita in corso.

