Skeleton | Janine Flock resta al comando a metà gara Le azzurre confermano le posizioni

Janine Flock ha mantenuto la testa della classifica a metà gara nello skeleton femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver conquistato il miglior tempo nel primo run. Le atlete italiane, invece, hanno confermato le posizioni già raggiunte, senza miglioramenti significativi. La pista di Cortina ha dimostrato di essere molto veloce, con alcune curve che hanno messo a dura prova le concorrenti.

Si chiude la prima giornata di gare per lo skeleton al femminile ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello Eugenio Monti per ora c'è una bandiera austriaca a comandare, con lo squadrone tedesco ad inseguire. Janine Flock dopo aver dominato la prima run si conferma praticamente sullo stesso tempo nella seconda e guida con il crono di 1:54.48, ma non può stare assolutamente tranquilla in vista delle due discese decisive di domani. La Germania è alle calcagna con tre atlete: Susanne Kreher la più vicina, staccata solamente di quattro centesimi, ma occhio anche alla rimonta di Jacqueline Pfeifer che ha timbrato il nuovo record della pista ed ora è a soli 13 centesimi.

