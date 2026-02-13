Skeleton | Janine Flock guida la prima run olimpica Italiane staccate

Janine Flock ha aperto la gara di skeleton femminile ai Giochi di Cortina, dopo aver guidato la prima run con un tempo più rapido rispetto alle avversarie. La sua prestazione ha messo pressione sulle altre atlete, tra cui le italiane, che si sono distinte ma ancora devono recuperare terreno. La competizione si svolge sulla pista Eugenio Monti, dove le atlete cercano di migliorarsi con ogni run.

Oggi si assegneranno le medaglie per quanto riguarda gli uomini, ma nel frattempo sulla Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo si è aperta anche la competizione al femminile di skeleton per le Olimpiadi ivernali. A guidare la classifica è l’austriaca Janine Flock che ha timbrato il crono di 57.22, nuovo record del budello. Per il momento sembra una lotta a due per l’oro: è vicinissima infatti la tedesca Susanne Kreher, staccata di soli 2 centesimi. Aperta la lotta per le medaglie: terza al momento la britannica Tabitha Stoecker, a 18 centesimi, alle calcagna ci sono le altre due tedesche Jacqueline Pfeifer e Hannah Neise, rispettivamente a 21 e 23 centesimi dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

Janine Flock si aggiudica la quarta prova di skeleton femminile in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Janine Flock si impone a Lillehammer, confermando la sua supremazia nello skeleton femminile durante la seconda tappa di Coppa del Mondo.

