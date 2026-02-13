Skeleton Bagnis a un passo dal podio | ora la quarta manche

Amedeo Bagnis ha conquistato un ottimo posizionamento nello skeleton grazie a una buona prestazione nella terza manche di questa sera. La sua corsa veloce e precisa lo avvicina al podio, portando l’Italia a sperare in una medaglia. La gara continua con la quarta manche, e tutto può ancora succedere.

L’Italia sogna anche nello skeleton grazie alle ottime prove di Amedeo Bagnis: cosa è successo nella terza manche di questa sera Sognare è lecito, anzi è doveroso per l’Italia in questi Giochi olimpici invernali. Ed è chiaro che tanto di quello che succederà questa sera passerà da Amedeo Bagnis. Non partivamo assolutamente come favoriti, ma ce la stiamo giocando fino alla fine e ciò è stato possibile anche grazie a un’ottima terza manche. Infatti, la run si è chiusa con un Weston che si sta confermando imbattibile. È ancora una volta primo e ormai sempre più vicino all’oro olimpico. E subito dopo ci sono i tedeschi, loro che vanno fortissimi nello skeleton, come da attese.🔗 Leggi su Sportface.it

Questa mattina a Pechino, Weston ha fatto il suo debutto nelle Olimpiadi di skeleton e ha impressionato tutti con una performance super.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Bagnis è terzo dopo la prima run nello skeleton maschile a Cortina! Guida Weston, seconda discesa dalle 11:08; LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Bagnis ad un passo da Weston in seconda batteria, bene Gaspari; Olimpiadi, è il giorno di Bagnis: il tifo di Tricerro tra video e figurine; Milano Cortina, skeleton, prima run: la discesa di Amedeo Bagnis.

LIVE Skeleton, Singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Weston impressiona dopo due manche, Bagnis quinto a contatto con il podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:08 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale delle prime due manche della gara di skeleton maschile. oasport.it

Amedeo Bagnis resta aggrappato al sogno bronzo: servirà la discesa della vita nella quarta mancheNon cambiano le posizioni di vertice nella terza run della prova olimpica di skeleton al maschile di Milano Cortina. La classifica, a meno di un'ora dalla ... oasport.it

Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Cortina Sliding Center Ore 21.05 Skeleton - singolo uomini A. Bagnis, M. Gaspari FISI - Federazione Italiana Sport Invernali MilanoCortina2026 - facebook.com facebook

Oltre il poker di medaglie, la nona giornata di @milanocortina26 ci ha regalato molti azzurri in azione. Sommariva ottavo nello snowboard cross, Bagnis quinto dopo le prime due run di skeleton. bit.ly/469ph2O Qui la gallery bit.ly/4kTbbZD x.com