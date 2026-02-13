Silva in tribunale Occhi sul caso Chiusdino

Silva in tribunale. Occhi sul caso. Chiusdino L’udienza non si è svolta, ma la commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte di David Rossi ha comunque mostrato interesse per una vicenda legata alla vendita di una tenuta agricola a Chiusdino, oggetto di un blitz della finanza nel 2022, svelando così un collegamento inatteso tra la morte dell’ex dirigente di Monte dei Paschi e le operazioni immobiliari nella zona.

L'udienza non c'è stata ma non è mancata lo stesso la sorpresa. Perché è in qualche modo emerso l'interesse della commissione parlamentare d'inchiesta bis sulla morte di David Rossi per una vicenda che ruota intorno alle vendita di una tenuta agricola a Chiusdino dove nel 2022 c'è stato un blitz della finanza. Ieri mattina, alle 10,30, orario in cui avrebbe dovuto celebrarsi l'udienza davanti al collegio Frangini al terzo piano di palazzo di giustizia è infatti apparso un volto (ormai) ben noto. Catia Silva (nella foto sopra con il presidente Vinci), la responsabile della segreteria della commissione parlamentare bis che è il braccio destro del presidente Gianluca Vinci.