Signorini replica a Giletti | Chat e accuse? Sconosciute Ho scelto l’isolamento per tutelarmi

Alfonso Signorini rompe il silenzio e risponde a Massimo Giletti, che lo aveva accusato di essere coinvolto in chat sospette con il signor B. Il conduttore del Grande Fratello Vip spiega di essere rimasto isolato negli ultimi tempi e di non conoscere affatto le conversazioni di cui si parla. Signorini afferma di aver scelto questa distanza per tutelarsi e di non aver mai avuto rapporti o contatti con le persone coinvolte. La polemica tra i due si infiamma, ma lui assicura di non aver nulla da nascondere.

Signorini rompe il silenzio: “Isolato per sopravvivere a questi mesi. Le chat sul signor B? Non ne so nulla”. Alfonso Signorini, conduttore televisivo di spicco, ha scelto di rompere il silenzio sulla controversia che lo vede coinvolto in presunti ambienti frequentati da figure del giornalismo e dei servizi segreti. La sua reazione arriva a seguito della trasmissione “Lo Stato delle Cose”, che ha mandato in onda scambi di messaggi che menzionano il suo nome insieme a quello di altri personaggi, aprendo un dibattito sulla natura delle relazioni tra potere, informazione e privacy. L’esplosione delle chat e il contesto mediatico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Alfonso Signorini mantiene il riserbo sulla delicata vicenda, lasciando le questioni legali ai suoi avvocati.

Medugno ha dichiarato di aver confermato le accuse a Signorini davanti ai pm, sottolineando di essere tranquillo e fiducioso nelle indagini.

