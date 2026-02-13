Sigarette nuova tranche di aumenti | ecco cosa cambia
A Roma, questa mattina, sono entrate in vigore le nuove tariffe sui pacchetti di sigarette, con aumenti che variano tra i 20 e i 30 centesimi per ogni confezione, causati dall’incremento delle accise deciso dal governo per ridurre il consumo di tabacco tra i cittadini.
Sigarette, la Stangata Continua: Nuovi Aumenti per i Fumatori Italiani. I fumatori italiani si preparano a una nuova ondata di aumenti sul costo delle sigarette. A partire da oggi, 13 febbraio 2026, i prezzi dei marchi del gruppo JTI, tra cui Camel, sono aumentati fino a 30 centesimi a pacchetto, seguendo un incremento simile già applicato a metà gennaio per i prodotti Philip Morris. La filiera del tabacco è sotto pressione, e le tasche dei consumatori ne risentono. Un Mercato Sotto Pressione: I Nuovi Prezzi e l’Impatto sui Consumatori. L’incremento dei prezzi, ufficializzato dai Monopoli di Stato, si estende a diverse marche di sigarette, sigari e tabacco trinciato.🔗 Leggi su Ameve.eu
Sigarette, arriva la nuova tranche di aumenti: ecco quali marchi (e a quanto ammontano i rincari)
A partire da martedì, entreranno in vigore nuovi aumenti sui prezzi delle sigarette, interessando diversi marchi con variazioni che saranno presto ufficializzate.
Lotto, Enalotto e Superenalotto, da domani si cambia. Arriva nuova tranche di rincari per le sigarette
Da martedì 27 gennaio entrerà in vigore la nuova riforma dei giochi d’azzardo legali, gestiti in concessione dallo Stato a privati.
