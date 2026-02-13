Achille Sclavo, medico e pioniere della prevenzione sanitaria, viene celebrato a Siena con un convegno che ricorda il suo ruolo nell’eradicazione del carbonchio e della poliomielite. La città ha deciso di organizzare l'evento il 28 marzo, alle 9, per sottolineare l’importanza di conoscere le proprie radici per tramandarle ai giovani.

La città celebra Achille Sclavo e la cultura della prevenzione sanitaria. Il Comune di Siena co-organizza il convegno "Siena, Achille Sclavo e il suo Istituto nell’eradicazione del carbonchio e della poliomielite", in programma il 28 marzo, dalle ore 9.30 alle ore 13, nella sala delle Lupe di Palazzo Pubblico. L’iniziativa, promossa insieme ai Rotary Club senesi (Siena, Siena Est e Siena Montaperti), è stata approvata dalla giunta comunale che si è riunita ieri mattina, su proposta dell’assessore alla sanità e al diritto alla salute, Giuseppe Giordano (in alto a destra). L’incontro intende ricordare e dare ulteriore valore alla figura di Achille Sclavo, tra i più importanti scienziati nella storia di Siena, il cui contributo alla medicina preventiva e alla produzione vaccinale ha avuto un impatto di rilievo internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Siena celebra Achille Sclavo: "Conoscere le nostre radici per trasmetterle ai giovani"

A Siena si registra un aumento di comportamenti vandalici da parte di giovani, in particolare nel quartiere Salicotto.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Siena celebra Achille Sclavo: Conoscere le nostre radici per trasmetterle ai giovani; Siena celebra Achille Sclavo e la cultura della prevenzione sanitaria con un convegno dedicato allo scienziato senese; SIENA CELEBRA ACHILLE SCLAVO E LA CULTURA DELLA PREVENZIONE SANITARIA; PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE, A SIENA TORNA IL TRUCK TOUR BANCA DEL CUORE.

Siena celebra Achille Sclavo e la cultura della prevenzione sanitariaSabato 28 marzo in Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico un convegno dedicato al grande scienziato senese Achille Sclavo ... sienafree.it

Viale Sclavo: riqualificazione della pavimentazioneSIENA. Da lunedì 9 a venerdì 20 febbraio, nel tratto di viale Achille Sclavo compreso tra la rotatoria di viale Ranuccio Bianchi ... ilcittadinoonline.it

Siena celebra Achille Sclavo e la cultura della prevenzione sanitaria ... - facebook.com facebook

Viale Achille Sclavo: al via ai lavori di riqualificazione stradale gazzettadisiena.it/viale-achille-… x.com