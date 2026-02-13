Sicurezza sismica nel Terzo Municipio Cerri | Il Comune pianifichi strategicamente le infrastrutture

Il presidente del III Municipio di Catania, Giuseppe Cerri, ha chiesto al Comune di pianificare con maggiore attenzione le infrastrutture di sicurezza sismica, in risposta alla discussione sul nuovo regolamento per le stazioni radio base. Durante il consiglio, Cerri ha sottolineato come le recenti scosse abbiano messo in evidenza la necessità di interventi più mirati e strategici per tutelare le zone più fragili del quartiere BorgoSanzio. Un dettaglio che ha attirato l’attenzione è stato il richiamo alla mancata valutazione delle vulnerabilità sismiche degli edifici pubblici più antichi.

La consigliera chiede di verificare che le antenne "siano installate e mantenute su strutture edilizie adeguate dal punto di vista della sicurezza sismica, introducendo criteri di responsabilità e prevenzione" S.R.B. e sicurezza sismica, Cerri: "Il Comune pianifichi strategicamente le infrastrutture" Durante il Consiglio del III Municipio BorgoSanzio di Catania, chiamato a esprimere parere sul "Regolamento per le Stazioni Radio Base (S.R.B.) nel territorio del Comune", la consigliera Angela Cerri è intervenuta ponendo al centro del dibattito il tema della sicurezza sismica connessa alle infrastrutture di telecomunicazione.