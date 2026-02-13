Sicurezza e immigrazione le opposizioni perdono la voce

Sicurezza e immigrazione, le opposizioni perdono la voce. La ragione è chiara: il governo sta portando avanti con decisione il suo impegno sul referendum, e questa strategia sta rafforzando la posizione di chi sostiene il Sì. Nel frattempo, i sondaggi mostrano una crescita del consenso tra gli elettori favorevoli al No, lasciando le opposizioni in ombra sui temi caldi come questi.

Timidezze Silenzio di Schlein e Conte sul blocco navale. Prevale la paura di esporsi su temi «impopolari». Alla Camera la protesta del centrosinistra solo contro i nuovi limiti alle visite dei deputati nei Cpr. In Emilia il presidente De Pascale dice sì a un nuovo Cpr. L'ira del sindaco dem Lepore Sarà per l'impegno sul referendum, che nelle opposizioni sta crescendo insieme alla rimonta del No nei sondaggi. Immigrazione, Meloni esulta: sul blocco navale promessa mantenuta. Ong e opposizioni le rovinano la festa Giorgia Meloni ha festeggiato ieri con successo il via libera al blocco navale, dicendo di aver mantenuto la promessa fatta agli italiani. Una risoluzione unitaria sulla sicurezza: la proposta di Meloni per spaccare le opposizioni Questa mattina a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione ristretta tra i vertici di governo.