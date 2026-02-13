Sicurezza a Carpaneto entro un paio di settimane in prefettura un Comitato provinciale dedicato

Il sindaco di Carpaneto ha annunciato che, dopo alcuni episodi di vandalismo, in prefettura si riunirà presto un Comitato provinciale per la sicurezza. La riunione si terrà entro due settimane e coinvolgerà le forze dell’ordine e i rappresentanti locali per trovare soluzioni rapide.

«Entro un paio di settimane sarà convocato in prefettura un Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica dedicato a Carpaneto. Al tavolo siederanno l'Amministrazione comunale, i nostri carabinieri, la nostra polizia locale e i servizi sociali, con l'obiettivo di condividere i dati.