Si ubriaca alle Olimpiadi | cacciato dai Giochi il tecnico del salto della Finlandia

L'allenatore finlandese di salto con gli sci Igor Medved è stato allontanato dai Giochi Olimpici di Pechino dopo essersi ubriacato durante una serata di festa, violando le norme sull’uso di alcol imposte dalla squadra.

L’ex saltatore sloveno Igor Medved, dal giugno 2024 allenatore della squadra finlandese di salto con gli sci, è stato rimandato a casa per “aver consumato alcol in violazione delle regole della squadra”. Lo ha confermato il comitato olimpico finlandese, specificando che Medved ha lasciato l’Italia “per problemi legati all’alcol”. E Janne Hänninen, responsabile dello sport d’élite del Comitato olimpico finlandese, ha sottolineato: “Prendiamo molto seriamente le violazioni delle regole e agiremo rapidamente sulla questione”. Non sono stati specificati quali comportamenti abbiamo causato l’espulsione dalla delegazione, ma il quotidiano svedese Aftonbladet ha parlato di “scandalo per ubriachezza”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

