Si spaccia per baby sitter e cerca di portare via una bimba di 3 anni ma le insegnanti chiamano i genitori

Mercoledì mattina, una donna sconosciuta si è presentata alla scuola dell’infanzia ‘Guglielmo Oberdan’ di Largo Ravizza, nel quartiere Monteverde a Roma, fingendo di essere la baby sitter di una bambina di tre anni. La donna ha tentato di portare via la piccola senza autorizzazione, ma le insegnanti hanno subito chiamato i genitori per verificare la situazione. La donna cercava di convincere le insegnanti che aveva il permesso, ma il suo comportamento ha insospettito gli adulti.

Mercoledì mattina, una donna non identificata si è presentata nella scuola dell’infanzia comunale ‘Guglielmo Oberdan’ di Largo Ravizza, nel quartiere Monteverde a Roma, dichiarando di essere la baby sitter di una bambina di 3 anni e chiedendo di poterla portare via. Le insegnanti, insospettite, hanno immediatamente contattato i genitori, che hanno smentito di aver incaricato qualcuno per il ritiro della piccola. A quel punto la scuola ha allertato la polizia, ma la donna si era già allontanata. I genitori hanno sporto denuncia e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificarla e chiarire le modalità del tentato rapimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

