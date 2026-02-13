Si introducono in un camper e si addormentano | denunciati

Due giovani sono stati denunciati questa notte dopo aver scardinato la porta di un camper in sosta in via Roma, per poi addormentarsi all’interno. I carabinieri, intervenuti su segnalazione di un passante, li hanno sorpresi mentre dormivano senza averne diritto, scoprendo che avevano forzato l’ingresso per passare la notte.

Hanno scardinato la porta di ingresso di un camper per dormirci dentro: sono stati svegliati dai carabinieri e denunciati per violazione di domicilio. È successo qualche giorno fa, al confine tra la città e Castel Maggiore, dove i militari dell’Arma sono intervenuti a seguito di una chiamata ricevuta da una signora, proprietaria del mezzo che era parcheggiato su strada. "Ho paura, non voglio aprire", ha detto al cellulare parlando con gli operatori, avvicinandosi al veicolo e capendo subito che qualcosa non andava: la porta, infatti, era socchiusa e la donna aveva il timore che qualcuno fosse all’interno del camper. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

